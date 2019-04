Grömbach Toter nach Eskalation von Mietstreit

Anwohner alarmierten die Polizei. Beamte des Polizeireviers Horb rückten aus, ebenso die Kriminalpolizei und unterstützende Dienststellen. Auch ein Spezialeinsatzkommando war im Einsatz.

Nach Stand der Ermittlungen gab der 59-Jährige mehrere Schüsse auf seinen Vermieter ab. Laut Polizei wurde der Mann verletzt, schwebt aber nicht in Lebensgefahr. Den mutmaßlichen Täter fanden die Einsatzkräfte später tot in seiner Wohnung. Er habe sich vermutlich selbst erschossen, so die Polizei. Die Ermittlungen laufen.

Anmerkung der Redaktion: In der Regel berichten wir nicht über Selbsttötungen - es sei denn, die Tat erfährt durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Suizidgedanken sind häufig eine Folge psychischer Erkrankungen. Wer Hilfe sucht, auch als Angehöriger, findet sie bei der Telefonseelsorge unter 0800/1110111 oder 0800/1110222 und unter https://ts-im-internet.de/. Eine Liste mit Hilfsangeboten findet sich auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention: https://www.suizidprophylaxe.de/.