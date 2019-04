Grömbach Tödlicher Mietstreit: Gemeinde ist erschüttert

Schwarzwaldhöfe mit Walmdach, alte Bauernhäuser mit Schindelfassade, Brennholz-Stapel und Traktoren vor vielen Häusern - das 660-Einwohner-Dorf auf dem Bergsporn ist ein Idyll. Im Ortskern gibt es noch einen Bäcker, der Metzgerwagen kommt einmal die Woche vorbei. Am Freitag erschütterte jedoch eine Bluttat die Einwohner, die im Dorf schnell die Runde machte. "Kein Wunder, bei so einem Riesenauflauf", sagt Bürgermeister Armin Pioch. Die Dorfgemeinschaft sei erschüttert. Und er sei es auch. Keiner hätte sich vorstellen können, das sowas in dem kleinen Ort geschehen könnte.

Am Tatort selbst am nächsten Morgen nur wenig zu sehen, was auf die Tragödie schließen lässt. Am Ende der Sackgasse in der sogenannten "Siedlung" mit Häusern aus den 50er- bis 90er-Jahren flattert ein Absperrband, ein Streifenwagen der Polizei blockiert die Zufahrt. Zwei Beamte in Uniform steigen aus, sobald sich potenzielle Schaulustige nähern. Vor dem Haus, in dem sich die Schießerei abgespielt hat, stehen zwei Transporter der Kriminaltechnik. Ansonsten ist nicht mal ein Hund auf der Straße zu sehen.

Anlieger hören Schüsse und alarmieren Polizei