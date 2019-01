Grömbach Patrick Klumpp gewinnt Premiere

Bei den Jugendmannschaften sicherte sich nach kurzweiligen Spielen das Mädchenteam "Risiko" den Turniersieg und verwies die "Krümelmonster" auf Platz zwei. Bei den Damen gewannen "Auch namenlos grandios" im Finalspiel vor dem Team "Die Alten" und holten sich den Turniersieg. Im Spiel um Platz drei siegten die "Gööörls" gegen die "Rolling Beatles". Bei den Herren holten sich "Ratpack" den Sieg gegen "Die wilden Kerle". Nach Punkt- und Satzgleichheit in der Vorrunde und einem Entscheidungssatz gegen die "Gashhi’s" trat im zweiten Finalspiel das Team "SVD2" gegen "Geb. am 28.6." an und sicherte sich am Ende den dritten Platz.