Grömbach (mb). Deutlich großzügiger als mit der Spesenabrechnung des Bürgermeisters (wir berichteten) zeigte sich der Gemeinderat Grömbach bei der Entscheidung über die Kostenbeteiligung an der Zaunanlage der evangelischen Kirchengemeinde. "Der Zaun um den Spielplatz und den Gemeindehausgarten musste ersetzt werden. Die Zaunanlage gehört der Kirchengemeinde, und diese muss auch für die Instandhaltung aufkommen", informierte Bürgermeister Armin Pioch über den Sachverhalt. Die evangelische Kirchengemeinde Grömbach-Wörnersberg war mit einem Schreiben an die Verwaltung herangetreten und hatte nach einer möglichen Kostenbeteiligung gefragt. Die Gesamtkosten für die Zaunanlage betrugen 7200 Euro. Gemeinderat Walter Reutter (FWV) schlug vor, sich mit 2500 Euro an den Kosten zu beteiligen. Das wären rund ein Drittel der Gesamtkosten, dies halte er für angemessen. Einstimmig fiel der Beschluss, sich mit 2500 Euro an der Zaunanlage zu beteiligen.