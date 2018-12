Grömbach Gesucht ist eine passgenaue Lösung

Grömbach sei in der glücklichen Lage, alle Möglichkeiten ausloten zu können. Übergabepunkte sollten möglichst dort gewählt werden, wo sie für die Ausbauplanung am sinnvollsten seien. "Mittelfristig ist sicher der Glasfaseranschluss im Haus sinnvoll, die Datenmengen werden immer mehr", empfahl Garbe. Weiter riet er dem Gremium, genaue Planungen vorzunehmen, um zu ermitteln, was für Grömbach am besten passt. Insgesamt gehe es nachher um einen wirtschaftlichen Betrieb, im Ort gebe es mehrere Anschlussmöglichkeiten.

Bürgermeister mahnt in Sachen Fördermittel

"Wenn wir die Aufgreifschwelle von 30 M/Bit erreichen, gibt es keine Fördermöglichkeiten mehr, das muss uns klar sein", betonte Armin Pioch. Günther Garbe machte nochmals deutlich, dass es letztlich die Entscheidung des Gemeinderats sei, wie viel Geld in die Hand genommen werden soll.

Walter Reutter (FWV) schlug vor, das auszubauen, was vorhanden ist. "Dann gibt es keine Förderung mehr", mahnte der Bürgermeister. Werner Schnierle (FWV) fragte nach einfachen Lösungen, die gut und günstig seien. "Ein großer Kostenpunkt ist immer der Tiefbau", so Günther Garbe. Wichtig sei es, stets Rohre mit zu verlegen, wenn etwas gebaut wird. Dennoch sei das Glasfasernetz kein Selbstläufer, die Kunden würden schon schauen, wo das Angebot am günstigsten sei. "Sie müssen es einfach untersuchen lassen, welche Möglichkeiten Sie haben und wie es wirtschaftlich darstellbar ist", riet Garbe. Daniel Wolber (UW) sprach sich dafür aus, die Schwerpunkte dort zu setzen, wo es Unterversorgungen gibt.

Nach einer weiteren Diskussion über die ein oder andere Strategie lautete das Fazit: Wichtig sei es, einige Gespräche strategisch zu führen und aktiv zu werden. Ziel müsse es sein, die Häuser wirtschaftlich anzuschließen.