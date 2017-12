Grömbach Eleganter Bläserklang in Grömbacher Kirche

Das fünfköpfige Ensemble "Harmonic Brass" präsentiert an diesem Abend neben Weihnachtsklassikern Stücke von Johann Sebastian Bach und Georg Friedrich Händel, berührende Choräle und Weihnachtsüberraschungen aus aller Welt. Die Organisatoren versprechen dazu eine charmante Moderation und "herrliche Geschichten" rund ums Fest.

"Eigentlich müsste es die festlichen Adventskonzerte von Harmonic Brass auf Rezept geben", lautet die Ankündigung auf den Flyern für ihre festlichen Auftritte, mit denen sie den ganzen Advent über in der gesamten Republik unterwegs sind. Sie seien "der Garant für ein Rundum-Wohlgefühl".

Das Quintett mit Manfred Häberlein (Tuba), Thomas Lux (Posaune), Elisabeth Fessler und Hans Zellner (Trompete) sowie Andreas Binder (Horn), begeistere Zuhörer rund um den Globus. Seit 1991 ist "Harmonic Brass" im In- und Ausland mit "elegantem Blechbläserklang" auf Tour. Das Ensemble war bereits zu Gast in der Carnegie Hall in New York, dem Arts Center in Seoul und im Gewandhaus zu Leipzig, heißt es in der Ankündigung.