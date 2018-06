Grömbach Ein Meilenstein für die Gemeinde

Ziel sei es, den Feuerwehrleuten in Grömbach "die größtmögliche Effizienz und Schlagkraft und die bestmögliche Sicherheit" zu gewähren, betonte der Bürgermeister in seiner Festrede. Mit dem alten Fahrzeug sei dies nicht mehr möglich gewesen. Der Kauf von gleich zwei Fahrzeugen sei für eine kleine Gemeinde wie Grömbach "ein Meilenstein", sagte Pioch und sprach von einer technischen, organisatorischen wie finanziellen Herausforderung. In Zeiten, in denen es immer schwieriger werde, junge Menschen für den Dienst in der Feuerwehr zu begeistern und die Tagesverfügbarkeit immer weiter zurückgehe, leiste ein Fahrzeug wie das HLF 10 wichtige Dienste. Denn es benötige dank seiner technischen Ausstattung weniger Personal, das mit weniger Handgriffen mehr Effizienz erreichen könne.