Grömbach Ein Hintertürchen bleibt geöffnet

Grömbach. Bereits im Mai hatten sich die Grömbacher Räte gemeinsam mit dem Planungsbüro ausführlich mit der Gesamtfortschreibung des FNP 2030 der Verwaltungsgemeinschaft Pfalzgrafenweiler, Grömbach und Wörnersberg befasst. Warum eine Gesamtfortschreibung überhaupt nötig ist und dass statistische Daten über die Bevölkerungsentwicklung für künftige Wohnbau- und Gewerbeflächen zugrundegelegt wurden, erklärte Hauptamtsleiter Bernhard Traub von der Gemeindeverwaltung Pfalzgrafenweiler den Räten noch einmal in Kurzform.

"Wir mussten in der gesamten Verwaltungsgemeinschaft die Wohnbauflächen zurücknehmen", sagte Traub. Sollten diese nicht ausreichen, dann könnten weitere, sofern ein Bedarf besteht, mit einer punktuellen Fortschreibung angemeldet werden. "Die Zusagen sind da", versicherte er. Was der Flächennutzungsplan für bebaute Flächen sei, das stelle der Landschaftsplan für unbebaute dar. Ein solcher Landschaftsplan habe in der Verwaltungsgemeinschaft bisher gefehlt, so Traub.

Für Grömbach bedeutet der neue FNP 2030 eine Zurücknahme der Wohnbauflächen im künftigen Baugebiet Hasenäcker auf 1,25 Hektar. Die im FNP 2010 dargestellte Wohnbaufläche Lindenäcker mit einer Größe von 2,31 Hektar wird zur Fläche der Landwirtschaft, ebenso die Mischbauflächen Erzgruber Straße, Schernbacher Weg, Widdum und Altensteiger Straße.