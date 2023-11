„Grobe Verstöße“ im Fokus: Wilden Bauten rund um Lahr geht es nun an den Kragen

Stacheldrahtzäune, Unterkellerungen und ganze Zweitwohnungen: Was im Lahrer Außenbereich entstanden ist, geht teilweise weit über die Nutzung als Kleingarten hinaus. Mit zwei weiteren Stellen will die Verwaltung gegen „grobe Verstöße“ vorgehen und jenen Sicherheit bieten, die sich an die Regeln halten.