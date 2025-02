Grippe in BW ist außergewöhnlich: Zwei Influenza-Wellen wüten gleichzeitig

1 Husten, Schnupfen, Fieber: Eine Grippewelle zieht derzeit durch das Land. (Symbolfoto) Foto: Christina Sabrowsky/dpa

Covid-19 spielt in diesem Winter kaum mehr eine Rolle. Ärzte sprechen stattdessen von der ersten echten Influenza-Welle seit der Pandemie. Die Uniklinik Tübingen erklärt, was in dieser Grippesaison anders ist als sonst.









Eine Krankheitswelle bekommen derzeit vor allem Schulen und Kindertagesstätten zu spüren, auch manches Unternehmen in der Region leidet unter Krankschreibungen. Ist die Grippewelle in diesem Jahr besonders schlimm oder täuscht der Eindruck? Die Uniklinik in Tübingen (UKT) gibt ein Bild der Lage ab. Aus dem Institut für Virologie heißt es: „Im Vergleich zu den letzten Jahren ist die allgemeine Infektionsaktivität nicht ungewöhnlich hoch. In der zu Ende gegangen KW 5 wurden 31 Influenzavirus-A-Erstnachweise detektiert, letztes Jahr (KW 5 im Jahr 2024) hingegen 67 und im vorletzten Jahr trat die Influenzavirus-A-Welle früher auf, so dass in der ersten Kalenderwoche (2023) bereits 30 Erstnachweise vermeldet wurden.“