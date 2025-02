Grippe im Zollernalbkreis: Viele Erwachsene sind betroffen

1 Eine echte Grippe zieht für gewöhnlich eine Krankschreibung nach sich (Symbolbild). Foto: Bernd Weißbrod/dpa

In den ersten fünf Wochen des Jahres 2025 hat das Gesundheitsamt Zollernalbkreis 110 Influenza-Fälle registriert. Die Altersspanne der an der Grippe Erkrankten reichte von 1 bis 93 Jahren. 8 Fälle betrafen Kleinkinder im Alter bis 6 Jahre. 15 Infektionen traten bei Kindern und Jugendlichen zwischen 6 und 18 Jahren auf. In der Altersgruppe der Erwachsenen wurden 87 Fälle festgestellt. Die Zahl der Erkrankungen liegt, verglichen mit 2024, etwas niedriger; die Verteilung auf die Altersgruppen ist vergleichbar. Das Infektionsgeschehen im Zollernalbkreis unterscheidet sich von dem in Baden-Württemberg: Landesweit sind zu Beginn dieses Jahres Kinder und Jugendliche stärker betroffen als während der Grippesaison 2024. Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) zeigen zudem, dass derzeit ungewöhnlich viele Kinder wegen einer schweren akuten respiratorischen Infektion behandelt werden müssen.