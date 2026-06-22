Grillverbote im Teinachtal: Wo Grillen noch erlaubt ist – und welche Plätze gesperrt sind

Wenn die Waldbrandgefahr steigt, kann aus einem gemütlichen Grillabend schnell ein Risiko werden. Wir wissen, wo Grillfreunde noch einen Platz finden und was zu beachten ist.

Sonnenschein, hohe Temperaturen und laue Sommerabende locken die Menschen ins Freie. Für viele gehören Grillabende zum Sommer einfach dazu. Doch mit der anhaltenden Hitze wächst auch die Sorge vor Waldbränden – und damit die Frage, ob öffentliche Grillplätze überhaupt noch genutzt werden dürfen. In den Teinachtal-Kommunen und in Oberreichenbach ist die Lage aktuell brisant: Viele der Grillplätze sind gesperrt.

Als Grundlage für ihre Entscheidungen nutzen Bad Teinach-Zavelstein, Neuweiler, Neubulach und Oberreichenbach den Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes. Dieser teilt die Gefahr deutschlandweit in fünf Gefahrenstufen von eins (sehr gering) bis fünf (sehr hoch) ein. Erreicht die Gefahr kritische Werte, werden die Grillplätze vorsorglich dichtgemacht. Spätestens ab Stufe vier erfolgt die Sperrung der Grillplätze in den Kommunen. Doch die Situation wird auch schon früher aufmerksam beobachtet, wenn der Index einen Wert von drei hat.

Kleinste Funken können Brände auslösen

In Oberreichenbach stimmt sich die Verwaltung zudem „bei Bedarf mit der örtlichen Feuerwehr sowie dem Landratsamt ab“, sagt Hauptamtsleiter Marc Miltner. In Neubulach habe außerdem der Stadtförster „die Situation gut im Blick“, so der stellvertretende Bürgermeister Lars Dannenmann.

Öffentliche Grillmöglichkeiten gibt es in Bad Teinach-Zavelstein an zwei Orten: an der Burg Zavelstein und im Ortsteil Emberg in Richtung Schmieh. Beide Plätze sind aktuell gesperrt. Darüber hinaus gibt die Stadt auf ihrer Internetseite folgenden Hinweis: „Bitte lassen Sie beim Aufenthalt im Wald keine Zigaretten oder glimmende Asche fallen und entzünden Sie kein offenes Feuer.“

Auf dem Grillplatz in Altbulach darf noch gegrillt werden. Foto: Thomas Fritsch

In Oberreichenbach gibt es einen Grillplatz in Igelsloch und einen in Siehdichfür. Wegen hoher Waldbrandgefahr sind auch diese aktuell dicht. Ebenso in Neuweiler – dort sind alle sechs Grillplätze im Gemeindegebiet bereits seit ein paar Tagen gesperrt. „Diese befinden sich mit einer Ausnahme in unmittelbarer Nähe zum Wald oder im Wald“, sagt Hauptamtsleiter David Wentsch. Auf der Internetseite bittet die Gemeinde um besondere Vorsicht, denn „bereits kleinste Funken oder Glutreste können Brände auslösen“.

In Neubulach gestaltet sich die Lage derzeit noch anders: Nach dem Stand vom 22. Juni ist nur der Grillplatz Geigerle bei der Ruine Waldeck gesperrt. Die öffentlichen Grillmöglichkeiten in Altbulach und Martinsmoos sind noch offen. Hauptamtsleiterin Susan Mäder sagt, dass der Grillplatz Geigerle aktuell dicht ist, da dieser sich mitten im Wald befindet. Die Situation bei den anderen beiden Plätzen wird aber weiter beobachtet.

Kommunen informieren auf verschiedenen Wegen

Die Werte des Waldbrandgefahrenindexes werden täglich aktualisiert. Kann es daher auch sein, dass die Grillplätze nur für einen Tag gesperrt werden, wenn der Wert am nächsten Tag wieder fällt? „Das ist doch eher unwahrscheinlich. Für die Aufhebung der Sperrung braucht es ordentlich Regen über mehrere Tage hinweg“, sagte Bad Teinach-Zavelsteins Bürgermeister Markus Wendel dazu.

In Neuweiler sind alle sechs Grillstellen gesperrt. Foto: Thomas Fritsch

Die Teinachtal-Kommunen informieren die Bürger über Sperrungen der Grillplätze auf verschiedenen Wegen. Die werden nicht nur auf den Internetseiten bekannt gegeben – auch vor Ort an den jeweiligen Grillstellen hängen dann Verbotsschilder. Keiner Gemeinde beziehungsweise Stadt im Teinachtal sind Fälle bekannt, bei denen durch die Missachtung eines Grillverbots ein Brand ausgelöst wurde. Und damit das auch so bleibt, sind die Sperrungen als Vorsichtsmaßnahmen notwendig.