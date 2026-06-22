Grillverbote im Teinachtal: Wo Grillen noch erlaubt ist – und welche Plätze gesperrt sind

Wenn die Waldbrandgefahr steigt, kann aus einem gemütlichen Grillabend schnell ein Risiko werden. Wir wissen, wo Grillfreunde noch einen Platz finden und was zu beachten ist.
Sonnenschein, hohe Temperaturen und laue Sommerabende locken die Menschen ins Freie. Für viele gehören Grillabende zum Sommer einfach dazu. Doch mit der anhaltenden Hitze wächst auch die Sorge vor Waldbränden – und damit die Frage, ob öffentliche Grillplätze überhaupt noch genutzt werden dürfen. In den Teinachtal-Kommunen und in Oberreichenbach ist die Lage aktuell brisant: Viele der Grillplätze sind gesperrt.