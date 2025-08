Grillteam aus Hechingen: Deutscher Meistertitel beschert bundesweite Aufmerksamkeit

1 Groß ist die Freude beim Team „Tanzgarde grillt“ über den jüngst errungenen Deutschen Meistertitel in der Kategorie Dessert. Foto: Eberwein Weitere Ehre für das Damen-Team „Tanzgarde grillt“ aus Weilheim: Ihre Teilnahme an der Deutschen Grillmeisterschaft hat es nun in die „Zeit am Wochenende“ geschafft.







Dass es der Hechinger Stadtteil Weilheim in ein bundesweit erscheinendes Medium schafft, kommt nicht aller Tage vor. Am vergangenen Wochenende war es aber soweit. Das Team von „Tanzgarde grillt“, das bei der Deutschen Grillmeisterschaft in Sachsen-Anhalt mit dem Titelgewinn in der Kategorie Dessert für Furore gesorgt hat, war Teil einer Reportage über die Veranstaltung in der „Zeit am Wochenende“. Der Beitrag ist zudem im Online-Auftritt der Zeit zu lesen.