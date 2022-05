6 In der warmen Jahreszeit ist wieder Grillen angesagt - sowohl im heimischen Garten und auf dem Balkon als auch auf öffentlichen Grillplätzen. Foto: Busranur Cebi/ Shutterstock

Sommer, Sonne, grillen: Wer liebt es nicht, mit Freunden oder der Familie bei gutem Essen laue Sommerabende zu genießen? Wir haben einige der besten Orte dafür zusammengestellt.















Kreis Rottweil - Ein knisterndes Feuer, der Duft von Grillwürstchen, ein kühles Bier dazu, vielleicht ein wenig Lagerfeuermusik – so lässt sich der Sommer gut aushalten. Hier erfahren Sie, wo es lauschige Grillstellen im Kreis Rottweil gibt.

Schachen in Aichhalden

Grill- und Sitzmöglichkeiten und kleine Schutzhütte am Waldrand mit viel Platz zum Fußballspielen, an der Waldmössinger Straße (zwischen Aichhalden und Waldmössingen/Heiligenbronn).

Jupa-Grillplatz Waldmössingen

Malerisch gelegen, am Radweg zwischen Waldmössingen und Heiligenbronn.

Berneckstrand Schramberg

Öffentlicher Park mit zwei Grillstellen und Sitzmöglichkeiten, extra Platz zum Fußball- oder Basketballspielen, Berneckstraße 165.

Hohenschramberg Schramberg

Zwischen Schramberg und Lauterbach in der Straße Beim Maierhof geht eine kleine Straße Richtung Burgruine, Blick über ganz Schramberg, Übernachtungsmöglichkeit für Gruppen im Burgstüble genau neben der Burg.

Grillplatz Käppeleacker

In der Nähe des Grillplatzes befinden sich schöne Wege zum Wandern, für Nordic Walking oder Mountainbikes und der deutschlandweit erste Yoga-Natur-Pfad, Käppeleshof 6 in Lauterbach.

Moosenmättle Kirnbach

Einfache Feuerstelle mit Sitzgelegenheiten, Spielplatz für Kinder, großer Parkplatz, Moosenmättle 7 (Wolfach).

Bergfelden Waldspielplatz

Grillplatz mit Sitzmöglichkeiten in einer Schutzhütte, Weiherstraße Richtung Wald auf der rechten Seite.

Grillplatz Stockbrunnen

Sitzmöglichkeiten und ein Spielplatz in der Nähe, Stockbrunnen 1, zwischen Beffendorf, Lindenhof und Oberndorf beim Berggasthof zum Stockbrunnen.

Grillplatz Römerkastell

Sitzmöglichkeiten, öffentliche Toilette in der Nähe, Weiherwasenstraße 23 in Waldmössingen, in der Nähe des Fußballplatzes und des Erlebnisbauernhofs.

Schillerhöhe Oberndorf

Tolle Aussicht über ganz Oberndorf, parken am besten in der Eichendorffkurve an der L415, kurzer Fußweg in den Wald

Weiherbachgrill-Grillplatz Göllsdorf

Reservierung notwendig, Holzhütte mit Sitzmöglichkeiten, Jungbrunnenstraße 3 in Rottweil-Göllsdorf