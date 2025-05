Wettbewerb in Freiburg Tanzgarde Weilheim bereitet sich auf Landesgrillmeisterschaft vor

Nach dem Erfolg bei der Grillmeisterschaft von Antenne1 im vergangenen Sommer, probieren sich die Damen der Tanzgarde Weilheim nun an der Landesgrillmeisterschaft Baden-Württemberg. Am 15. März gilt es in Freiburg vier Gänge zuzubereiten.