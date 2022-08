2 Ein kleiner Ausschnitt von dem, was ein Mountainbiker und Wanderer am Sonntag entdeckten. Der Abfalleimer befindet sich in Sichtweite. Foto: Wahl

Grillplatzfrevler waren über das Wochenende am Fuße des Zollers auf der Großen Halde zugange: Unmengen leerer Flaschen und Abfall hatten sie dort zurückgelassen.















Bisingen-Zimmern - Vermüllung an Grillplätzen ist man ja fast schon gewohnt, doch was Grillplatzfrevler an der Großen Halde am Fuße der Burg Hohenzollern hinterlassen haben, kommt selten vor: Auf einem Tisch liegen Pappbecher, Verpackungen, Flaschen, Essensreste und Deckel. Auf dem Boden verstreut ebenfalls Unrat, Dosen und Plastikflaschen. Offenbar hatte ein Mountainbiker diese Sauerei am Sonntag zuerst entdeckt.

Nicht alle Flaschen geöffnet

Als unsere Redaktion bei Michael Breimesser vom Ordnungsamt anruft, weiß er schon Bescheid. Die Mitarbeiter des Bauhofs hatten schließlich einiges zu tun: Das Foto eines vollgestopften Müllbeutels gibt einen Eindruck davon wie viel Unrat am Grillplatz hinterlassen wurde. Auch ein Mountainbiker und Wanderer, die die Vermüllung entdeckt hatten, halfen noch mit.

Manche Flaschen nicht einmal geöffnet

Es seien nicht einmal alle Flaschen geöffnet worden und wenn man das Pfand zusammenrechnet, kommt bei dieser Menge auch ein gewisser Betrag zusammen. Auf dem Tisch neben der Grillstelle stehen auch Flaschen, die nur angetrunken sind. Die Szene mutet an, als ob die ungebetenen Gäste ihre Feier urplötzlich abgebrochen haben und sich einfach aus dem Staub machten.

"Kann nicht viel sagen"

"Die Verursacher können sich gerne bei mir melden, wenn sie das Pfand wollen", sagt Breimesser verärgert. Außerdem gebe es da durchaus "Rücksprachebedarf", denn "so eine Riesensauerei ist ein Unding, das bleibt an allen hängen" – nur nicht an denen, die sie gemacht haben. Die Gemeinde pflegt den Platz ja, stellt Bänke und Tische auf und es "ist völlig sinnlos, wenn dort alles vermüllt und kaputtgemacht wird". An dieser Grillstelle komme es öfter zu Vermüllungen, doch "dieses Ausmaß ist nicht an der Tagesordnung".

Besonders ärgerlich: Ein Abfalleimer steht doch dort, und es wäre ein Leichtes gewesen, den Unrat reinzuwerfen. Breimesser fassungslos: "Da kann man nicht viel dazu sagen."

Den Grillplatz im Blick

Wie er berichtet, sei die Gemeinde mit der Polizei in Kontakt, auch die City-Streife – der von der Gemeinde engagierte Sicherheitsdienst – schaue vorbei. Allerdings ist keine Überwachung an sieben Tagen die Woche rund um die Uhr möglich. Wenn man jemanden erwischen will, muss es in flagranti passieren, und das war auch schon so: Die City-Streife hatte in der Vergangenheit an der Großen Halde Personen erwischt und diese dann aufräumen lassen.

Glück für die Müllfrevler: Wenn sie ihren Unrat aufräumen, haben sie keine Konsequenzen zu befürchten. Falls die Frevler vom vergangenen Wochenende ausfindig gemacht werden, hängen die Konsequenzen davon ab, wie der Fall eingestuft wird: als Straftat oder Ordnungswidrigkeit. Egal wie: Die Verursacher würden eine Rechnung des Bauhof-Einsatzes erhalten, damit die Allgemeinheit diese Kosten nicht tragen muss.

Hinweise gesucht

Wer Hinweise hat, die zu den Verursachern führen, kann sich im Ordnungsamt unter 07476 / 89 64 11 oder michael.breimesser@bisingen.de wenden. Die Vermüllung ereignete sich offenbar im Verlaufe des Wochenendes

Grillplätze zurückgebaut

Bereits in der Vergangenheit stellte die Gemeinde immer wieder Fälle von Vandalismus und Vermüllung an Grillplätzen fest. Die Untaten kamen so oft vor, dass die Grillplätze im Kuhloch und Im Grund bei Zimmern vor einigen Jahren zurückgebaut wurden. Der Aufwand fürs Aufräumen und Reparaturen war mit der Zeit zu hoch geworden.