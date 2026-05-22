Grillplätze in Neubulach: Reservierung künftig per E-Mail möglich

Der Neubulacher Gemeinderat hat beschlossen, die Reservierung der Grill- und Spielplätze „Wasen“ in Altbulach sowie „Bauernhau“ in Martinsmoos ab Juni zu vereinfachen.

Bislang habe man, wenn man einen Grillplatz habe reservieren wollen, dies im Rathaus persönlich machen müssen, erläuterter der stellvertretende Bürgermeister Lars Dannenmann. Dabei hätten die den Platz reservierenden Personen ursprünglich auch eine Kaution hinterlegen müssen, die später wieder zurückgezahlt wurde, wenn der Platz wieder ordentlich verlassen worden war.

Da man auf die Zahlung einer Kaution im Rathaus bereits seit einiger verzichtet habe, da der Aufwand von Kautionsannahme, -quitiierung, -verwahrung und -rückzahlung einen zu großen bürokratischen Aufwand verursacht habe, will die Stadtverwaltung künftig ganz auf persönliche Reservierungen im Rathaus verzichten.

Kein persönliches Erscheinen mehr

Diese sind nach dem nun gefassten Ratsbeschluss ab dem 1. Juni nur noch per E-Mail möglich. Vorteil für die Nutzer: Die Reservierung kann auch außerhalb der Öffnungszeiten des Rathauses erfolgen, ein persönliches Erscheinen bei der Verwaltung ist nicht mehr nötig. Auch, da man künftig generell auf die Kaution verzichte.

Sollte es bei der Nutzung der Grill- und Spielplätze zu Beschädigungen kommen, werde dies eh mit den Verantwortlichen direkt geklärt. Diese sind als Nutzer dazu verpflichtet, am Ende ihres Aufenthalts ein Foto vom Platz zu machen, um der Verwaltung darzulegen, dass dieser ordentlich verlassen, kein Müll hinterlassen wurde.

Mitunter Belegungsprobleme

Dass es wie von Mitgliedern des Gemeinderats geschildert, mitunter zu Belegungsproblemen kommt, da nicht alle Gruppen den Grillplatz vorab reservieren, ist der Stadtverwaltung laut Dannenmann bekannt. Da könne man aber nur wenig machen, wenn man es einfach handhaben wolle. Wer für den entsprechenden Grillplatz aber eine Reservierung habe, „hat immer das Vorrecht, den Platz zu nutzen“, erläuterte Dannenmann. Auch könnten die Grillplätze weiterhin von einzelnen Wanderern genutzt werden, wenn diese dort ihre Würstchen grillen wollen. Es sei dafür weder eine Reservierung nötig, noch seien Gruppen berechtigt, diesen Personen den Zugang zur Grillstelle zu verwehren.

Das vorrangige Ziel der neuen Benutzungsordnung sei, die internen Verwaltungsabläufe zu verschlanken und gleichzeitig den Service für die Bürger zu verbessern. Dies, davon ist Dannenmann überzeugt, gelinge durch das künftige Vorgehen „denn der Aufwand pro Reservierung reduziert sich deutlich“.