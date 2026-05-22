Grillplätze in Neubulach: Reservierung künftig per E-Mail möglich

Der Neubulacher Gemeinderat hat beschlossen, die Reservierung der Grill- und Spielplätze „Wasen“ in Altbulach sowie „Bauernhau“ in Martinsmoos ab Juni zu vereinfachen.
Bislang habe man, wenn man einen Grillplatz habe reservieren wollen, dies im Rathaus persönlich machen müssen, erläuterter der stellvertretende Bürgermeister Lars Dannenmann. Dabei hätten die den Platz reservierenden Personen ursprünglich auch eine Kaution hinterlegen müssen, die später wieder zurückgezahlt wurde, wenn der Platz wieder ordentlich verlassen worden war.