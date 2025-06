Grillplätze in Althengstett: „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“

1 Auf den kommunalen Grillplätzen, wir hier auf dem Heimberg, gelten neuen Regeln. Foto: Felix Biermayer Der Gemeinderat streicht die Reservierungsmöglichkeit in der Benutzungsordnung.







Wer weiß schon, dass man die Grillplätze in Althengstett reservieren kann? Im Rathaus? Für zehn Euro? Wem das bisher nicht bekannt war, muss sich nicht schämen. Es ging anscheinend den meisten so. Und das führte zu Problemen. Was, wenn der der Grillplatz schon von einer Gruppe besetzt ist, die dann nicht weg geht – obwohl man eine Reservierung vorweisen kann? Das könne zu „Konflikten“ führen, heißt es in einer Sitzungsvorlage des Gemeinderates.