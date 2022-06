Letzte Chance für Steaks und Co. am Hofäcker?

Grillen in Dauchingen

1 Soll wieder rausgeputzt und geöffnet werden: Der Grillplatz bei der Freizeitanlage Hofäcker mit drei Grillstellen. Foto: Preuß

Jetzt also doch: Am Hofäcker in Dauchingen dürfen bald wieder Würstchen brutzeln.















Link kopiert

Dauchingen - Der Grillplatz mit den drei Grillstellen an der Sport- und Freizeitanlage Hofäcker wird wiedereröffnet.

Gegen die Empfehlung

Gegen die Empfehlung der Verwaltung und die Stimme von Bürgermeister Torben Dorn votierte der Rat einstimmig dafür. Auf die Tagesordnung gekommen war die Vorlage durch einen fraktionsübergreifenden Antrag aller drei Gruppierungen im Gemeinderat. Die Anlage habe sich auf Basis des beschlossenen Nutzungskonzeptes mehrere Jahre bewährt und sei von der Bevölkerung gerne in Anspruch genommen worden, heißt es darin.

Als jedoch zunehmende Vermüllung und Vandalismus festgestellt worden waren sei die Sperrung der Sport- und Freizeiteinrichtung per Eilentscheidung der Verwaltung erfolgt. "Diese Entscheidung wurde vor dem Hintergrund der damaligen Geschehnisse vom Gemeinderat ausdrücklich mitgetragen", heißt es im Antrag. Eine daraufhin vorgeschlagene Einzäunung des Areals mit elektronischer Zutrittskontrolle wurde jedoch aus verschiedenen Gründen vom Gremium abgelehnt.

Elf Gemeinderatsmitglieder dagegen

Bei der pandemiebedingt im Umlaufverfahren durchgeführten Abstimmung hatten elf Gemeinderatsmitglieder dem Antrag der Verwaltung widersprochen. Seitdem wurde der Grillplatz, der nach Meinung der Verwaltung häufig Ausgangspunkt für die Vermüllungen und Sachbeschädigungen war, nicht wieder geöffnet. Der übrige Teil der Anlage ist hingegen seit mehreren Monaten wieder geöffnet. In der seinerzeitigen Diskussion war von einzelnen Ratsmitgliedern eher ein Rückbau als eine Einzäunung in Betracht gezogen worden. Nun herrscht aber die Meinung vor, "dass nach nunmehr einjähriger Sperrung ein Versuch unternommen werden sollte, die Anlage wieder in der ursprünglichen Art und Weise zu nutzen". Sollten wiederkehrend starke Vermüllung oder gar Vandalismus auftreten, dann sieht der Gemeinderat "leider nur den stufenweisen Rückbau als endgültige Lösung".

Die Verwaltung empfiehlt die Öffnung ohne Einzäunung der Anlage und Zugangskontrolle ausdrücklich nicht, da Vermüllungen und Vandalismus befürchtet werden sowie die Verfolgung dieser Straftaten und Ordnungswidrigkeiten mit den derzeitigen Mitteln nicht hinreichend erfolg-versprechend sei. Mit Einzäunung und Zugangskontrolle "wären hingegen die Anwesenden namentlich bekannt und eine Identifizierung und Zuordnung zu den unerlaubten Taten somit mithilfe der bestehenden Videoüberwachung möglich. Zudem wäre die Hemmschwelle zur Begehung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten aus diesen Gründen höher", betonte die Verwaltung in der Beschlussvorlage.

Probleme nicht ausgeschlossen

Jürgen Laufer stellte den Antrag kurz mündlich vor und räumte dabei ein, dass nicht auszuschließen sei, dass es wieder zu Problemen kommen könnte. Dennoch sei es richtig, einen Versuch zu unternehmen. Klar sei, dass kein "wildes" Grillen möglich sei, sondern nur nach vorheriger Anfrage und Genehmigung beim Rathaus. So beschloss der Rat den Rückbau der provisorischen Umzäunung der Grillstelle und Aufenthaltsfläche auf der Sport-und Freizeitanlage Hofäcker, das vor der Sperrung praktizierte Nutzungskonzept mit Reservierungen über die Verwaltung wieder einzurichten und den Vollzugsdienst sporadisch auch in Abend- und Wochenendstunden zu Kontrollen einzusetzen.