Nach Großeinsatz in Dietingen Polizei schließt Explosion aus

Rund 100 Einsatzkräfte rückten am Dienstagabend nach Dietingen an, um ein Gebäude in der Unterdorfstraße zu löschen und etwaige Verletzte zu versorgen. Am Tag nach dem Großeinsatz erfahren wir von der Polizei den aktuellen Ermittlungsstand.