Grill & Chill in Rottenburg: Allerlei kulinarische Schöpfungen

Die Genussmeile auf dem Marktplatz in Rottenburg war hergerichtet. Auf dem Boulegelände an der Zehntscheuer waren die Kugeln gerichtet, der Getränke-Bulli von Schimpf wartete daneben auf durstige Gäste. Vor dem Marktbrunnen hatte der Globus-Baumarkt den chilligen Sommer in die Innenstadt geholt. Sie hatten Liegestühle aufgestellt und kuschlige Sessel und zeigten Grills, die eine gute Auswahl für die Grillsaison präsentierten.

Wenn man die Marktstraße hochkam, ging man unter einem quietschbunten Luftballonhimmel durch. Die hingen vom Metzelplatz bis zum Marktplatz hoch über der Straße. Und auf dem Platz empfing einen eine Mischung aus allerlei kulinarischen Schöpfungen. Gleich vor dem Rathaus befand sich der Frima-Stand. Dort gab es Köstlichkeiten wie Reh gegrillt, Wildschwein-Rote oder eine eher scharfe Lamm-Merguez. Die Tübinger Hersteller haben eine lange Tradition in der Verarbeitung von Wild.

Schräg gegenüber hatte die Metzgerei Zeeb ihren Stand. Da empfing den Gast der Duft von Köftespieß, Curry oder einer Chili-Cheese-Bratwurst. „Da war ich überrascht“, sagte der Kiebinger Horst Sanwald, „aber das Chili passt tatsächlich zur Bratwurst.“ Während das Duo Acoustic Storm mit dem Aufbau ihres Equipments beschäftigt war, wurde gleich nebenan schon heftig Stockbrot übers Feuer gehalten. Beim Stand der Narrenzunft stand die Feuerschale, auf den Liegestühlen fläzten sich Kinder. Denn Stockbrotgrillen am Spieß scheint Elternsache zu sein, die Kleinen sitzen meist auf dem Schoß und dürfen manchmal den Spieß halten.

Bouleturnier an der Zehntscheuer

Inzwischen hat es völlig aufgehört mit Nieseln, die Sonne kam durch die Wolken. Auf dem Platz vor der Zehntscheuer war das Bouleturnier voll im Gange. Da traten zum Beispiel „Acolon“ und die „Nebenbouler“ gegeneinander an. Auch im Turnier: „Team Sponti“ und „Coole Kugel“. Die Stimmung bei Zuschauern und Akteuren war bestens. Geworfen wurde auch schon mal mit dem Weinglas in der Hand – es soll ja Spaß machen, das Spiel. Und die Zuschauer waren eifrig dabei mit spontanen Anfeuerungsrufen.

Angefeuert wurde mittlerweile auch die Band Acoustic Storm. Jürgen Sturm und Mary Jane lieferten Ohrwürmer wie vom Fließband. „Da kann ich fast jeden Song mitsingen“, sagte Karlheinz Queck, der das Duo schon öfter gehört hat. Da spielten sie gerade „Whiskey in a Jar“ in einer feinen Version. Am Stand daneben gab es allerdings nichts Hochprozentiges, sondern Selbstgebrautes aus Schwalldorf. Je später der Abend, desto größer der Andrang bei „Doc’s Bier“. Im Ausschank des Brauspezialisten Andreas Weber gab es das bekannte „Schwallsch“, der Schwalldorfer Bruder vom Kölsch. Außerdem bot Weber direkt aus dem Hahn English Ale an, gebraut mit echt englischer Hefe. Der Mann ist ein wandelndes Bierlexikon und exzellenter Brauer. Sogar Flaschenbiere hatte er dabei, mit Hopfen aus der Bourgogne. Und wer einen Absacker brauchte: Die Brennerei Maurer lieferte die edlen Stoffe. Und dazu spielte das Duo „The Boxer“ von Simon und Garfunkel.