Grill & Chill in Rottenburg: Allerlei kulinarische Schöpfungen

Die traditionelle Veranstaltung „Grill & Chill“ mit Late Night Shopping trotzte am Freitag dem nicht ganz so tollen Wetter. Pünktlich zum Startschuss um 17 Uhr aber schien die Sonne.
Die Genussmeile auf dem Marktplatz in Rottenburg war hergerichtet. Auf dem Boulegelände an der Zehntscheuer waren die Kugeln gerichtet, der Getränke-Bulli von Schimpf wartete daneben auf durstige Gäste. Vor dem Marktbrunnen hatte der Globus-Baumarkt den chilligen Sommer in die Innenstadt geholt. Sie hatten Liegestühle aufgestellt und kuschlige Sessel und zeigten Grills, die eine gute Auswahl für die Grillsaison präsentierten.