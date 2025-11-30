Grifo und Manzambi in Topform: SC Freiburg dominiert und siegt klar gegen Mainz 05

Mit einer seiner besten Saisonleistungen hat der SC Freiburg am Sonntag mit 4:0 (2:0) gegen Mainz 05 gewonnen. Die Breisgauer profitierten dabei von einer langen Überzahl.
Es lief die sechste Spielminute am Sonntagabend, als die Zuschauer im Freiburger Europa-Park-Stadion ihren stillen Protest gegen die Innenministerkonferenz kurzzeitig beenden mussten. Lucas Höler stand nach einem langen Ball plötzlich alleine vor dem Mainzer Keeper und traf zum 1:0 – dachten zumindest alle. Als der Jubel verebbt war und der zwölfminütige Protest weiterging, spielte Schiedsrichter Daniel Schlager den Spielverderber und kassierte den Treffer wieder ein: Höler stand minimal im Abseits.