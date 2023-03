1 Die Tierschutzgruppe WWF beschreibt weiße Tiger als „genetische Anomalie“, die in der freien Wildbahn nicht zu existieren scheint (Symbolbild). Foto: imago images/CSP_ninette_luz

Immer wieder hört man von ausgesetzten Hunden. Aber ein weißer Tiger? Das ist in Griechenland passiert. Das vier Monate alte Tier ist in einem schlechten Zustand.









Nach Angaben eines Zoos ist in Griechenland ein seltener weißer Tigerwelpe in einer Straße ausgesetzt worden. Unter einem Mülleimer nahe des Zoogeländes sei die vier Monate alte weibliche Großkatze gefunden worden. Das erklärte der Attische Zoologische Park nahe der Hauptstadt Athen am Mittwoch. „Niemand weiß, woher es kommt oder wie es dort hingekommen ist“, sagte Zoogründer Jean Jacques Lesueur der Tageszeitung Proto Thema.

Höchstwahrscheinlich sei das Tigerbaby am Montag dort ausgesetzt worden, fügte er hinzu. Das Tier sei von der Hüfte abwärts gelähmt. „Es ist in einem furchtbaren Zustand“, sagte Lesueur.

Die Tierschutzgruppe WWF beschreibt weiße Tiger als „genetische Anomalie“, die in der freien Wildbahn nicht zu existieren scheint. Oft sind sie das Ergebnis von Inzucht und somit einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen ausgesetzt.