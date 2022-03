Schwere Explosion in Sprengstofffabrik

Zwei Menschen wurden verletzt, drei weitere werden vermisst: Eine Explosion hat offenbar eine Sprengstofffabrik in Griechenland zerstört.















In einer Sprengstofffabrik in Nordgriechenland hat sich am Montagmorgen eine schwere Explosion ereignet. Wie die griechische Feuerwehr auf Twitter mitteilte, liegt der Standort rund 20 Kilometer von der Stadt Grevena entfernt - die Explosion soll bis dorthin zu hören gewesen sein.

Griechische Medien berichten unter Berufung auf Augenzeugen, die Produktionsstätte sei dem Erdboden gleichgemacht worden. Auch von zwei Verletzten und drei Vermissten war die Rede.

Bei den Vermissten soll es sich um die Wachleute der Fabrik handeln.