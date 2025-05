Griechenland: Mehrere Erdbeben auf Euböa - noch keine Entwarnung

1 Die Erdbeben waren auch in Athen zu spüren. (Archivbild) Foto: Socrates Baltagiannis/dpa Erdbeben erschüttern die Insel Euböa und sind auch in Athen zu spüren. Seismologen sagen, das Phänomen dauere an. Mit dem großen Beben in Istanbul habe es jedoch nichts zu tun.







Athen - Auf der Nordhälfte der zweitgrößten griechischen Insel Euböa haben sich in den vergangenen 24 Stunden mehrere Erdbeben mit Stärken von bis zu 4,7 ereignet, die auch in der rund 130 Kilometer entfernten Hauptstadt Athen deutlich zu spüren waren. Griechische Seismologen verfolgen die Entwicklung und warnen vor weiteren Erdstößen. In der betroffenen Region seien mehr als 50 Häuser beschädigt worden, berichtete die Zeitung "To Proto Thema" unter Berufung auf einen dortigen Bürgermeister.