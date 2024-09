1 Ein Bild aus vergangenen Tage: Touristen genießen den Swimmingpool des Panorama-Hotels in Agia Marina, in der Nähe der Stadt Chania auf der Insel Kreta. Aktuell dominieren Brände den Westen Kretas. Foto: dpa/Socrates Baltagiannis

Im Westen Kretas bricht ein Brand in der Nähe von Hotelanlagen aus. Zahlreiche Touristen müssen wegen der starken Rauchbildung evakuiert werden. Löschhubschrauber sind im Einsatz.









Wegen eines Brandes in der Region des beliebten Ferienortes Platanias im Westen Kretas sind am Mittwoch zahlreiche Touristen aus Hotelanlagen evakuiert worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, konnten durch den Einsatz von Löschhubschraubern sowie starker Einheiten die Flammen am Abend unter Kontrolle gebracht werden.