Kochtöpfe, Herd und Grill waren in den vergangenen Jahren das tägliche Handwerkszeug des Gastronomen und Kochs Angelos Karakikes vom Rottweiler Restaurant „El Greco“. Klammheimlich hat sich das Schauspiel hinzugesellt.

„In Filmen mitzuwirken, war schon immer mein Traum“, gibt Angelos Karakikes zu und lacht. 2022 hat er zum ersten Mal als Komparse in einem Film mitgespielt, erzählt er. Weitere Rollen folgten. Auch Sprechrollen. Das Filmfieber hat den 39-Jährigen so sehr gepackt, dass er kürzlich die Filmproduktionsfirma „Astra Film“ gegründet und kurzerhand auch gleich ein Drehbuch mit dem Titel „Ein Grieche im Schwarzwald“ geschrieben hat. Die Dreharbeiten haben dieser Tage begonnen. In der Hauptrolle: Angelos Karakikes.

Es geht um einen griechischen Restaurantbesitzer, der durchs Pokerspielen in die roten Zahlen rutscht, um kriminelle Machenschaften und viele Verstrickungen. Man darf gespannt sein. Gedreht wird im Restaurant, am Albertus-Magnus-Gymnasium, im Vinzenz-von Paul-Hospital, und auch an unterschiedlichen Orten in der Stadt wird das Filmteam am Set immer mal wieder zu sehen sein.

Er steht auch weiter am Herd

Aber zur Beruhigung: Am Herd wird er – vorerst wenigstens – auch weiterhin stehen, wie Angelos Karakikes versichert.

„Ich habe bei den Komparsen- und anderen Rollen einfach Feuer gefangen“, schwärmt Karakikes für seine neue Leidenschaft. Unter anderem bei den Produktionen „Der Scheich“, „Ein Sommer im Schwarzwald“ und weiteren hat er mitgewirkt. „Da habe ich etwas ganz Neues in mir entdeckt. Daran möchte ich auch unbedingt weiterarbeiten“, betont er.

Und so wurde er eben selbst kreativ, hat das Drehbuch für sein Debüt, eine Krimi-Komödie, geschrieben, mit seiner Frau Tatjana Schauspieler, Sponsoren und Drehorte organisiert. Und der erste Drehtag ist bereits abgeschlossen. „Wir haben tolle Schauspieler dabei, beispielsweise Inka Schmietendorf und Olaf Legner. Aber auch der eine oder andere bekannte Rottweiler wird zu entdecken sein“, verrät Angelos Karakikes, der jetzt nicht nur Schauspieler, sondern auch Produzent ist und sich riesig auf die Dreharbeiten in und um Rottweil freut. „Es ist uns ganz wichtig, unsere schöne Stadt zu zeigen und in Szene zu setzen“, sagt er. Wer Interesse hat, der kann sich noch im Restaurant für Komparsenrollen melden, lädt Angelos Karakikes ein.

Mit von der Partie und ebenfalls voller Begeisterung sind übrigens auch seine Frau, Tatjana Karakikes und die beiden Töchter, die in Stuttgart seit gut einem Jahr extra Schauspielunterricht nehmen. „Unser Film, oder vielmehr die Serie soll unbedingt etwas für die gesamte Familie sein und unterhalten. Zudem gibt es natürlich jede Menge Spannung.

Großer Drehtag im April

Ein großer Drehtag wird der 12. April sein, kündigt Karakikes an. An diesem Tag bleibt das Restaurant geschlossen. Bis Ende Mai soll die Pilotfolge mit etwa zwölf Drehtagen abgeschlossen sein. Und dann geht es an die Fertigstellung des Films mit seinem Partner.

Netflix oder Paramount

Wer den Film ausstrahlen wird, das wissen sie im Moment noch nicht. Erst, wenn die Pilotfolge fertig ist, können sie diese vorstellen. Aber ob Privatsender oder öffentlich-rechtlich, Netflix oder Paramount, das ist ihnen letztlich gleich. Sie möchten nur, dass viele Leute den Film anschauen können. Man darf also gespannt sein, wann und wo „Ein Grieche im Schwarzwald“ über den Bildschirm flimmert.