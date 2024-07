Gretchenfrage in Oberdigisheim: Was aus dem Bolzplatz wird

Obernheim und Meßstetten Bürgermeister und Ortschaftsrat zur selben Zeit – wie geht das?

Alexander Hofer ist seit 2023 Bürgermeister in Obernheim und gleichzeitig, schon seit 2014, Ortschaftsrat in Oberdigisheim. Verträgt sich das oder beißt sich das? Jedenfalls tritt Hofer nun zur Kommunalwahl am 9. Juni nicht mehr für den Ortschaftsrat an.