Grenzwerte in Höfen überschritten: Trinkwasser muss gechlort werden

1 Das Trinkwasser in Höfen muss derzeit gechlort werden. Foto: © Fivehundredtwenty - stock.adobe.com

Wegen einer Überschreitung der Grenzwerte muss das Trinkwasser in Höfen vorübergehend gechlort werden. Diese Gebiete sind betroffen.









Link kopiert



Das Trinkwasser in Höfen muss gechlort werden. Das teilt die Gemeindeverwaltung mit. „Aufgrund einer Überschreitung der in der Trinkwasserverordnung festgelegten Grenzwerte hat die Gemeinde Höfen an der Enz, im Einvernehmen mit dem Gesundheitsamt Calw, vorsorglich eine Desinfektion des Trinkwassers in der Mittelzone vorgenommen“, heißt es in der Mitteilung der Verwaltung.