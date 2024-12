Thorsten Erny folgt auf seinen Vorgänger Alt-Landrat Frank Scherer, der das Amt seit Juni innehatte.

Turnusgemäß wechselt die Präsidentschaft der Infobest Kehl/Strasbourg alle zwei Jahre zwischen der französischen und der deutschen Seite, heißt es in einer Mitteilung des Ortenauer Landratsamts.

In seiner Antrittsrede bedankte sich der neue Infobest-Präsident für das ihm entgegengebrachte Vertrauen und hob die Bedeutung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit hervor: „Ich freue mich darauf, diese wichtige Aufgabe zu übernehmen. Die Infobest ist eine unverzichtbare Anlaufstelle für Grenzgänger und steht für schnelle, unbürokratische Hilfe.“

Rund 90 000 Menschen pendeln über die Grenze

„Gerade in Zeiten aktueller politischer Herausforderungen ist es entscheidend, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit weiter zu stärken und ihren Beitrag für die Menschen in unserer Region sichtbar zu machen“, betont der Ortenauer Landrat.

Die seit 1993 in Kehl ansässige deutsch-französische Einrichtung Infobest ist eine wichtige Anlaufstelle für grenzüberschreitende Fragen und Teil eines Netzwerks von vier Beratungsstellen am Oberrhein, heißt es in der Mitteilung des Landratsamts. Mit ihrem binationalen Team unterstützt sie täglich zahlreiche Bürger zu Themen wie Steuern, Rentenversicherung, Arbeitsrecht und Krankenversicherung. „Besonders für die rund 90 000 Grenzgänger in der Region ist die Infobest ein unverzichtbarer Ansprechpartner“, heißt es weiter.

Beratung soll weiter ausgebaut werden

„Infobest Kehl/Strasbourg steht für Kompetenz und Engagement in der grenzüberschreitenden Beratung. Wir wollen diese Arbeit weiter ausbauen, um die Bürger noch besser zu unterstützen und die Zusammenarbeit über die Grenzen hinweg zu stärken“, betont auch der neue Präsident Erny. Er übernahm im November die Position als Chef der Kreisverwaltung von seinem Vorgänger Frank Scherer.