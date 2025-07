Grenzübergang in Neuenburg: Geldstrafe statt Gefängnis

Grenzübergang in Neuenburg

1 Die Bundespolizei war im Einsatz (Symbolfoto). Foto: Beatrice Ehrlich Die Bundespolizei hat an der Grenze in Neuenburg einen Mann kontrolliert, der mit Haftbefehl gesucht wurde.







Ein seit 2021 mit Haftbefehl gesuchter Mann ist bei der Einreise nach Deutschland am Grenzübergang Rheinbrücke in Neuenburg gefasst worden. Am Mittwoch kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den bulgarischen Staatsangehörigen. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen den 34-Jährigen ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Wegen des Erschleichens von Leistungen hatte ein Gericht den Mann zu einer Geldstrafe verurteilt, teilt die Polizei mit. Da er weder die verhängte Strafe bezahlte noch die Ersatzfreiheitsstrafe antrat, erließ die Staatsanwaltschaft Haftbefehl. Der Gesuchte konnte die geforderte Geldstrafe vor Ort bezahlen und durfte seine Reise fortsetzen. Damit ersparte er sich eine 40-tägige Ersatzfreiheitsstrafe.