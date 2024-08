1 Der Grenzsstein zwischen Meßstetten und Hartheim erhielt bei einem Fest den Segen Gottes von Diakon Paul Gasser. Foto: Schüssler

Zwischen Meßstetten und Hartheim haben die Mittwochswanderer ein Grenzsteinfest auf die Beine gestellt.









Petrus meinte es gut mit dem Grenzsteinfest in Hartheim, das am Sonntag gefeiert wurde. Spätestens als Diakon Paul Gasser die Segnung des Grenzsteines und der Bank vornahm, zeigte sich die Sonne – und schien so kräftig, dass am Nachmittag noch Sonnenschirme zum Einsatz kamen.