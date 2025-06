„Grenzkontrollen sind notwendig“: Ortenauer Christdemokraten werben um Verständnis

1 Seit Anfang Mai kommt am Grenzübergang an der Kehler Europabrücke immer wieder zu Verkehrsbehinderungen aufgrund der verschärften Kontrollen durch die Bundespolizei. Diese hatte Bundesinnenminister Alexander Dobrindt kurz nach seinem Amtsantritt angewiesen. Foto: Armbruster Nachdem die Rathauschefs von Kehl und Straßburg die intensivierten Kontrollen zwischen ihren Städten scharf kritisierten, hat sich nun die Kreis-CDU zu Wort gemeldet.







Link kopiert



Die Grenzkontrollen werden nach Überzeugung der CDU Ortenau von der Bundespolizei mit Augenmaß durchgeführt: zu verschiedenen Uhrzeiten und mit unterschiedlicher Intensität an unterschiedlichen Stellen, heißt es in einer Mitteilung des CDU-Kreisverbands. Durch die Kontrollen seien die Menschen und Unternehmen in den Grenzregionen belastet, da es immer wieder auch zu Wartezeiten an den Grenzübergängen komme. In Kehl und Straßburg sei diese Situation aufgrund der baulichen Situation an den Rheinbrücken besonders.