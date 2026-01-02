Grenzkontrollen im Kreis Lörrach: Politik gegen dauerhafte Kontrollen

Was seit Herbst 2023 an der Grenze zur Schweiz bereits gängige Praxis war und was seit etwas mehr als einem Jahr auch für Frankreich gilt, zeigt ganz offensichtlich Wirkung: Die „vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen“, im Behördendeutsch mit VWGK abgekürzt, zeigen im Dreiland Wirkung. Nach den zuletzt veröffentlichten Statistiken bleiben die Zahlen für unerlaubte Grenzübertritte zwar hoch, doch speziell im Fall der Schweizer Grenze bewegen sie sich bei weitem nicht mehr auf dem Niveau von vor den Kontrollen. Außerdem wurden mutmaßliche Schleuser in großer Zahl ermittelt.

Während sich die Bundespolizei selbst mit Einordnungen zurückhält, werten die Bundestagsabgeordneten vom Hochrhein die Grenzkontrollen als Erfolg. „Sie leisten einen wirksamen Beitrag zur Bekämpfung irregulärer Migration und grenzüberschreitender Kriminalität und stärken zugleich das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung“, sagt der CDU-Bundestagsabgeordnete Felix Schreiner auf Anfrage dieser Zeitung. Man dürfe nicht vergessen, dass der Weg über die Schweiz zuvor eine Hauptroute für illegale Migration gewesen sei. Auch hielten sich die Beeinträchtigungen für die grenznahe Bevölkerung im Rahmen, und die Akzeptanz für die Kontrollen in der Bevölkerung sei groß, laut Schreiner liegt sie bei 72 Prozent.

Gegen dauerhafte Kontrolle

Allerdings bestehen sowohl der CDU-Bundestagsabgeordnete Felix Schreiner als auch seine SPD-Kollegin Rita Schwarzelühr-Sutter auf den nur vorübergehenden Charakter der Kontrollen. Sobald sich die Lage im Zusammenhang mit illegaler Migration wieder beruhigt habe, müssten die Kontrollen wieder zurückgefahren werden, erklären die Abgeordneten übereinstimmend.

Unsere Empfehlung für Sie Basel Grenzkontrollen sorgen für Kritik Der Schweizer Justizminister Beat Jans spricht sich für eine Aufhebung der Kontrollen aus.

Felix Schreiner erklärte gegenüber dieser Zeitung, als „überzeugter Europäer“ spreche er sich klar gegen dauerhafte Kontrollen aus. Rita Schwarzelühr-Sutter verwies in ihrem Statement auf die Notwendigkeit europäischer Lösungen, um Kontrollen in der Region wieder zurückfahren zu können. Beide Politiker kommen aus dem Wahlkreis Waldshut, weil aber der Wahlkreis Lörrach in Berlin nicht vertreten ist, sprechen sie für die Bundespolitik in der gesamten Region.

Zurückschiebungen unmittelbar an der Grenze sind an der Tagesordnung. Foto: Michael Werndorff

Die Bundespolizei lässt unterdessen Zahlen sprechen. Allerdings liegen derzeit bis einschließlich November aktuelle Statistiken nur für den gesamten Bereich der Bundespolizeidirektion Stuttgart vor, das heißt für ganz Baden-Württemberg. Ganz neue Zahlen speziell für die Inspektion Weil am Rhein hat die Bundespolizei bisher nicht veröffentlicht. Allerdings dürfte sich das Geschehen im Dreiland analog zu den Zahlen für das ganze Land entwickeln. Demnach gingen an der Grenze zur Schweiz – mit einem Schwerpunkt im Dreiland – die unerlaubten Einreisen deutlich zurück. Diese waren bereits 2022 stark auf 9200 angestiegen und 2023 auf fast 16 400 hochgeschnellt. 2024, im ersten vollen Jahr mit Kontrollen zur Schweiz gingen die Werte bereits wieder deutlich auf 11 900 zurück. 2025 bewirkten die Grenzkontrollen dann die Trendumkehr: Bis einschließlich November wurden in diesem Jahr nur noch 6200 unerlaubte Einreisen aus der Schweiz registriert. Nach dem Trend der letzten Monate dürfte im Dezember kaum mehr die 7000er-Marke erreicht werden.

Auch Grenze zu Frankreich im Blick

Einen etwas anderen Verlauf nahm das Geschehen an der Grenze zu Frankreich. Weil es dort bis Herbst 2024 keine festen Kontrollen gab, verzeichnete die Bundespolizei bei einer anzunehmenden Dunkelziffer bis einschließlich 2024 einen eher kontinuierlichen Anstieg auf rund 5500 unerlaubte Einreisen.

Mit der Einführung der Kontrollen und möglicherweise auch in der Folge von Verlagerungseffekten stieg gleichzeitig die Zahl der ermittelten unerlaubten Einreisen. Bis einschließlich November wurden in diesem Jahr an der gesamten Französischen Grenze zu Baden-Württemberg etwas mehr als 6700 unerlaubte Einreisen festgestellt. Seit September 2024, als zusätzlich zu den bereits zuvor erfolgten Kontrollen an der Schweizer Grenze auch Richtung Frankreich kontrolliert wurde, wies die Bundespolizei in Baden-Württemberg insgesamt 15 500 Personen direkt an der Grenze zurück.

Staus sind Thema

440 Personen wurden zurückgeschoben. Das heißt, sie wurden im grenznahen Bereich festgestellt und dann entweder nach Frankreich oder in die Schweiz zurückgebracht. Das betrifft hauptsächlich Personen, die bereits in anderen Ländern einen Asylantrag gestellt hatten.

Die Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein „setzt die Maßnahmen konsequent fort und stellt dabei sicher, dass diese unter Berücksichtigung der konkreten Umstände des Einzelfalls erfolgen“, heißt es auf Anfrage. Zu Einzelheiten der Einsätze äußert sich die Bundespolizei nicht.

Rita Schwarzelühr-Sutter (SPD) bescheinigt unterdessen der Bundespolizei, dass es von Einzelfällen abgesehen wenig Beeinträchtigungen gegeben habe: „Mein Eindruck ist, dass die Beamtinnen und Beamten mit viel Augenmaß vorgehen und versuchen, Rücksicht auf einen reibungslosen Grenzübertritt von Pendlern und Wirtschaft zu nehmen. Auch die Bundespolizei will nicht für jeden Stau die Verantwortung übernehmen. Für Behinderungen infolge „nicht angepasster Infrastrukturen“ könne die Bundespolizei jedenfalls nichts.