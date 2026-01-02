Grenzkontrollen im Kreis Lörrach: Politik gegen dauerhafte Kontrollen

Grenzkontrollen gehören im Kreis Lörrach längst wieder zum Alltag. Eine Bilanz.
Was seit Herbst 2023 an der Grenze zur Schweiz bereits gängige Praxis war und was seit etwas mehr als einem Jahr auch für Frankreich gilt, zeigt ganz offensichtlich Wirkung: Die „vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen“, im Behördendeutsch mit VWGK abgekürzt, zeigen im Dreiland Wirkung. Nach den zuletzt veröffentlichten Statistiken bleiben die Zahlen für unerlaubte Grenzübertritte zwar hoch, doch speziell im Fall der Schweizer Grenze bewegen sie sich bei weitem nicht mehr auf dem Niveau von vor den Kontrollen. Außerdem wurden mutmaßliche Schleuser in großer Zahl ermittelt.