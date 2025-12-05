Grenzkontrollen im Kreis Lörrach: Deshalb fordert die Kreis-FDP strengere Regeln für Zuwanderer

1 Der Aufwand für die Grenzkontrollen sei hoch, lohne sich aber, wie der FDP-Kreisverband erklärt. Foto: Michael Werndorff Die FDP im Kreis Lörrach spricht sich für eine Kürzung der Sozialleistungen für Zugewanderte aus.







Die Grenzkontrollen würden klare Wirkung zeigen, wie der FDP-Kreisverband Lörrach mitteilt. „Der Aufwand ist hoch, doch er lohnt sich“, betont der FDP-Landtagskandidat Felix Düster. Die Zahlen der Zurückgewiesenen und Festgenommenen sprächen eine deutliche Sprache und belegten, dass es nicht nur um ein subjektives Sicherheitsgefühl gehe, sondern um messbare Ergebnisse. „Viel zu lange waren illegale Einreisen möglich und sie sind es auch heute noch. Ohne wirksame Abwehrmechanismen droht eine weitere Belastung unseres Sozialsystems“, heißt es in der Mitteilung. Und weiter: Grenzkontrollen könnten erst dann entfallen, wenn der europäische Raum insgesamt besser geschützt sei Dies sei jedoch derzeit nicht absehbar, da im Europäischen Parlament insbesondere Stimmen der Grünen eine Verschärfung verhinderten.