Grenzkontrollen: GdP: Wenig Asylsuchende an den Grenzen - Schleuser warten ab

2 Seit September 2024 kontrolliert die Bundespolizei an allen deutschen Landgrenzen. (Archivfoto) Foto: Harald Tittel/dpa 2 Bilder - Fotostrecke öffnen Seit rund einer Woche weisen Polizisten an den deutschen Landgrenzen auch Asylsuchende zurück. Viele seien seither nicht gekommen, heißt es von der Gewerkschaft der Polizei.







Berlin - Seitdem die Polizei an den Grenzen Asylsuchende zurückweist, kommen dort nach Beobachtungen der Gewerkschaft der Polizei (GdP) weniger Schutzsuchende an. "Ich vermute, dass die Schleuser jetzt erst einmal Pause machen und abwarten, wie lange die verstärkten Kontrollen laufen", sagt Sven Hüber, stellvertretender GdP-Vorsitzender für den Bereich Bundespolizei und Zoll. "Wenn an einem Tag 25 bis 28 Asylsuchende an den Grenzen zurückgewiesen werden, dann ist das keine große Sache", fügt er hinzu.