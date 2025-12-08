Grenzkonflikt in Südostasien: Neuer Gewaltausbruch zwischen Thailand und Kambodscha

Die Grenzregion von Kambodscha und Thailand kommt nicht zur Ruhe. Die Länder beschuldigen sich gegenseitig, die vereinbarte Waffenruhe zu verletzen. War der Friedensschluss im Oktober vergeblich?
Bangkok/Phnom Penh - Keine zwei Monate nach der Unterzeichnung eines Friedensabkommens eskaliert erneut die Spannung in der Grenzregion von Thailand und Kambodscha. Am Montagmorgen flog das thailändische Militär Luftangriffe im Grenzgebiet unter anderem in der Nähe des Hindu-Tempels Prasat Preah Vihear, der von beiden südostasiatischen Ländern beansprucht wird.