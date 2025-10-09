Grenzach-Wyhlener Geschichte: Ein Zeugnis der Vergangenheit gerettet

Der Verein für Heimatgeschichte unterstützt die evangelische Kirchengemeinde Grenzach beim Erhalt historischer Schriftstücke. Das erste von fünf Kirchenbüchern ist restauriert.
Das Zinsregister der St. Leodegar-Kirche aus dem Jahr 1546 wurde von der diplomierten Restauratorin und Buchbinderin Cornelia Rauch-Ernst aus Dillingen an der Donau seit März aufgearbeitet. Bis es soweit war, waren viele weitere Akteure involviert, wie Vereinsvorsitzender Bernhard Greiner im Rahmen einer kleinen Feierstunde dankbar zusammenfasste.