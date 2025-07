1 Die tatkräftigen Stifter (v.l.): Klaus Kessner (Stiftungsrat), Florian Schneider (Jugendreferat) und Rüdiger Rothfuchs (Schatzmeister der Bürgerstiftung) Foto: zVg/Nikolaus Krüger Im Rahmen des „Miteinander-Projekts“ hat die Bürgerstiftung Grenzach-Wyhlen die Anschaffung ermöglicht.







Die Bürgerstiftung Grenzach-Wyhlen hat dem Jugendtreff in Wyhlen kürzlich einen Billardtisch übergeben, heißt es in einer Mitteilung. Während der Jugendtreff in Grenzach bereits längst über einen eigenen Billardtisch verfügte, soll das neue Angebot den Jugendtreff in Wyhlen bereichern.