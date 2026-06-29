Grenzach-Wyhlen: Was die mit Leuchtfarbe besprühten Deckel im Waldboden bedeuten

Die Arbeiten sind schweißtreibend und aufwendig und erfordern ein hohes Maß an Fachwissen und Sicherheitsbewusstsein. So muss man die aktuell laufenden Arbeiten an den im Grenzacher Forst verlaufenden Gasleitungen bezeichnen, die routinemäßig und nach einem festen Regelwerk geprüft und auf ihre Funktionalität hin getestet werden müssen.

Im Grenzacher Forst übernehmen diese Arbeit aktuell zertifizierte Fachleute eines Lörracher Unternehmens, die zunächst die erdverlegten Gasschieber auf deren Gängigkeit hin und auch den Zugang zu den Schiebern prüfen.

Oftmals sind diese zugewachsen, so dass zunächst die Gasschieber freigelegt werden müssen. Danach können die meist kleineren viereckigen Deckel abgenommen werden, um den Zustand der Gasschieber auf Korrosion, Leichtgängigkeit sowie Dichtigkeit hin zu überprüfen.

Sollte sich irgendwo Gasgeruch ausbreiten, sind die Fachleute auch in der Lage, mit entsprechenden Geräten Gaslecks an im Boden verlegten Gasleitungen festzustellen. Für die Reparatur müssen dann größere im Boden verlegte Deckel von Abluftschächten geöffnet werden, um so auch das Gas entsprechend abstellen zu können, wie von den Experten im Grenzacher Forst zu erfahren war.

Damit die entsprechenden Zugangsschächte zu den Gasleitungen und zu den Gasschiebern auch für jedermann erkennbar sind und im Notfall auch schnell und unkompliziert geöffnet werden können, wurden die im Boden verlegten Deckel mit Leuchtfarben gekennzeichnet.