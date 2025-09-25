Grenzach-Wyhlen: Rettungszeiten sind schlecht

Zur Bürgerfragestunde erkundigte sich Willi Halfter über ein delikates Problem, das die Doppelgemeinde betrifft.
Im medizinischen Notfall geht es häufig um Minuten oder gar Sekunden. Von einem nächtlichen Notfall berichtete Bürger Willi Halfter am Dienstag im Rahmen der Bürgerfragestunde des Gemeinderats zu Beginn der Sitzung des Hauptausschusses. „20 Minuten Wartezeit sind zu viel. Das Gehirn bekommt schon nach wenigen Minuten einen Schaden, wenn es nicht durchblutet wird“, mahnte der promovierte Naturwissenschaftler.