Grenzach-Wyhlen macht Kassensturz: Großes Minus kommt erst noch

Besser als geplant erweist sich der Jahresabschluss 2024 in der Doppelgemeinde. Doch die Zukunft sieht düster aus.
Wie unterschiedlich ein paar Zahlen im Auge des Betrachters sein können, zeigte die jüngste Sitzung des Gemeinderats im Haus der Begegnung. In der Aussprache zum Jahresabschluss 2024, den Kämmerin Selina Sasse stellvertretend für Controller Klaus Kleinlein vorstellte, wurde das abschließend deutlich. „Es ist kein Grund zur Freude. Es kam nur nicht so schlimm wie erwartet“, war die persönliche Bilanz von Bürgermeister Tobias Benz.