Grenzach-Wyhlen im Fokus: Damit sich in Grenzach-Wyhlen neue Unternehmen ansiedeln

Der Wirtschaftstreff Grenzach-Wyhlen bot erneut eine wichtige Plattform für Austausch, Vernetzung und Standortentwicklung in der grenzüberschreitenden Region.
Die Gemeinde Grenzach-Wyhlen will auch künftig eine wichtige Rolle im Hinblick auf die wirtschaftliche Entwicklung der grenzüberschreitenden Region im Dreiländereck spielen. Vor diesem Hintergrund muss auch dem Wirtschaftstreff Grenzach-Wyhlen, der am Mittwoch unter dem Motto „Ein kurzer Blick zurück – jetzt geht es leistungsstark in die Zukunft“ im Fritz-Gebäude der Roche Holding GmbH stattfand, eine entsprechende Bedeutung beigemessen werden.