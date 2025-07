1 Peter und Anette Rhein sind die guten Seelen des Schwarzwaldvereins Grenzach-Wyhlen. Foto: Heinz Vollmar 27 Jahre stand Peter Rhein an der Spitze der Ortsgruppe Grenzach-Wyhlen des Schwarzwaldvereins.







Anette und Peter Rhein aus Grenzach-Wyhlen haben bei der Hauptversammlung des Schwarzwaldvereins in in Lahr-Reichenbach (Ortenaukreis) das goldene Ehrenzeichen von Präsident Meinrad Joos verliehen bekommen. Das goldene Ehrenzeichen ist eine Auszeichnung für besondere Verdienste um den Verein, heißt es in einer Mitteilung.