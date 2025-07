Bereits in Rheinfelden konnte dieser bei der Verlegung von Wärme- und Breitbandleitungen wichtige Synergien nutzen. „Damals hat man uns noch belächelt“, sagte bei der Eröffnung der Heizzentrale Evonik in Rheinfelden Breitband-Geschäftsführer Paul Kempf.

Während die Versorgung mit schnellem Internet dadurch in den vergangenen Jahren gemeinsam angegangen wurde, erfolgte der Ausbau von Wärmenetzen häufig unabhängig davon. Wie in der Verwaltungsvorlage zu lesen ist, möchten die Kommunen künftig in gemeinsamer Arbeit verhindern, sich angesichts des Fachkräftemangels unter den Städten und Gemeinden gegenseitig Konkurrenz zu machen, und stattdessen besser gemeinsam die Weiterentwicklung fokussieren.

Interkommunal planen

Die Erstellung einer interkommunalen Wärmeplanung gehört zu dieser Entwicklung. Mit der Gründung einer Tochtergesellschaft des Zweckverbands sollen zudem leichter Fördermittel des Bundes und Landes abgerufen werden.

Kommunen sind gefragt

Nach dem Beschluss durch die Verbandsversammlung vom 27. November 2024 müssen nun die einzelnen Kommunen dem noch zustimmen.

Mit Enthaltung von Andrea Wieland (AfD) erteilte der Gemeinderat Grenzach-Wyhlen dem Antrag seine Unterstützung.