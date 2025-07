Die zwei Teams aus Grenzach-Wyhlen nehmen an Wettbewerb am Maschensee teil.

Bereits am Pfingstwochenende hat das Drachenbootteam des Ruderclubs Grenzach, die Hornfelsendrachen, erfolgreich am Hannoveraner Drachenbootfestival teilgenommen, heißt es in einer Mitteilung.

Das traditionsreiche Event zähle mit rund 100 Teams und mehr als 3000 Paddlern zu den größten seiner Art in Europa. Austragungsort war der schön gelegene Maschsee, der an drei Tagen ganz im Zeichen des Drachenbootsports stand – begleitet vom rhythmischen Klang der Trommeln und einer mitreißenden Atmosphäre.

Lesen Sie auch

Das Festival vereine sowohl ambitionierte Vereinsmannschaften als auch sogenannte Fun-Teams, die in gemischten Kategorien an den Start gehen. Jede Bootsbesatzung besteht aus 20 Paddlern, darunter mindestens sechs Frauen, sowie einem Trommler und einem Steuermann.

Neben dem Vereinsteam reiste in diesem Jahr erneut ein zweites Team aus Freunden und Familienmitgliedern der Hornfelsendrachen mit nach Hannover, um in der Fun-Kategorie anzutreten. Trotz herausfordernder Wetterbedingungen am Sonntag präsentierte sich das Team kämpferisch und gut gelaunt. Auf den Distanzen von 250 Metern und 100 Metern Sprintstrecke zeigte das Team eine starke Leistung und erreichte einen erfreulichen 17. Platz in der Fun-Wertung, was am Sonntagabend gebührend gefeiert wurde. Die Hornfelsendrachen, die in der höchsten sportlichen Kategorie des Festivals starteten, überzeugten mit einer souveränen Leistung. Am Samstag gewannen sie ihren Finallauf über 250 Meter und belegten damit den 13. Platz. Über die ihnen traditionell besser liegende 500-Meter-Distanz steigerten sie sich am Sonntag noch einmal und erreichten einen elften Platz – trotz stürmischer Wind- und Wetterverhältnisse.

Den Abschluss des Wochenendes bildete am Pfingstmontag die Langstrecke über 4000 Meter, die unter tosendem Applaus der mitgereisten Fans absolviert wurde. Zufrieden zeigte sich auch Trainer Rüdiger Frank, der das Team in den Wochen vor dem Festival intensiv vorbereitet hatte. Ein Trainingslager am Wochenende zuvor legte den Grundstein für die gute Leistung.

Besonders erfreulich war das starke Auftreten der vielen neuen jungen Paddler, die sich hervorragend in das bestehende Team integrieren konnten. Die beiden Schlagleute Enno Waffenschmidt und Leon Kowatzki sowie Trommlerin Marla Frank – alle drei seit ihrer Kindheit Teil der Hornfelsedrache – führten das Team mit präziser Technik und kluger Renntaktik an und leisteten so einen entscheidenden Beitrag zum gemeinsamen Erfolg, heißt es.