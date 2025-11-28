Grenzach-Wyhlen: Briefmarken aus „Stadt der Kinder“ gehen in Druck

1 Mit der „Briefmarke individuell“ kann man sein eigenes Postwertzeichen gestalten. Foto: zVg/Gemeinde Grenzach-Wyhlen Die von Kindern entworfenen Briefmarken sind bis Weihnachten im Spielzüglädeli in Wyhlen erhältlich.







Im Rahmen des von der Gemeinde veranstalteten Ferienprojekts „Stadt der Kinder“ drehte sich in diesem Sommer alles um die Rechte der Kinder. Dabei konnten sich die Teilnehmer im Alter von sieben bis 13 Jahren spielerisch und gestalterisch mit ihren Rechten auseinandersetzen. Aus diesen Erkenntnissen gestaltete Kerstin Brutschin einen Kinderrechteweg, der am 18. November feierlich eingeweiht wurde. Zudem gab es in der „Stadt der Kinder“ zum ersten Mal eine Post, bei der Kinder ihre eigenen Briefumschläge basteln und Briefe an ihre Liebsten schreiben konnten. Während der Ferienwoche wurden die Briefe mehrmals gesammelt und mit der echten Post im Spielzüglädeli versendet. Dabei wurden auch eigene Briefmarken erstellt, von denen zwei Entwürfe von den Kindern zum Druck ausgewählt wurden. Die Briefmarken der Entwürfe von Neri Bachus und Noemi Rösch, welche gemeinsam an dem Konzept gearbeitet haben, sind nun zu einem Selbstkostenpreis von 1,38 Euro pro Stück bis zum 24. Dezember im Spielzüglädeli in Wyhlen erhältlich. Zudem wurden allen teilnehmenden Kindern eine Vorbestellung der Briefmarke ermöglicht, wie die Gemeindeverwaltung mitteilt.