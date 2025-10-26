Grenzach-Wyhlen: Bewohnerin stört Einbrecher in Wyhlen
Drei Einbrecher sind in Grenzach-Wyhlen von einer Bewohnern gestört worden (Symbolbild). Foto: Maximilian Müller

Eine Bewohnerin hat drei Einbrecher in Wyhlen beim Versuch die Wohnungstür aufzubrechen, in die Flucht geschlagen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Drei unbekannte junge Männer sind am Donnerstag um 9 Uhr in ein Mehrfamilienhaus an der Lörracher Straße in Wyhlen eingedrungen und haben versucht, die Eingangstür einer Wohnung aufzubrechen, wie die Polizei mitteilt. Dabei wurden sie von der Bewohnerin gestört und ergriffen die Flucht. Eine Fahndung verlief ohne Erfolg, heißt es in der Mitteilung weiter.

 

Das Kriminalkommissariat Lörrach sucht nun Zeugen, denen in diesem Zusammenhang drei junge Männer aufgefallen sind. Zur Flucht könnte auch ein Fahrzeug benutzt worden sein, vermutet die Polizei. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat rund um die Uhr unter Tel. 07621/176-0 entgegen.

 