Grenzach-Wyhlen: Bewohnerin stört Einbrecher in Wyhlen

1 Drei Einbrecher sind in Grenzach-Wyhlen von einer Bewohnern gestört worden (Symbolbild). Foto: Maximilian Müller Eine Bewohnerin hat drei Einbrecher in Wyhlen beim Versuch die Wohnungstür aufzubrechen, in die Flucht geschlagen. Die Polizei sucht nun Zeugen.







Link kopiert



Drei unbekannte junge Männer sind am Donnerstag um 9 Uhr in ein Mehrfamilienhaus an der Lörracher Straße in Wyhlen eingedrungen und haben versucht, die Eingangstür einer Wohnung aufzubrechen, wie die Polizei mitteilt. Dabei wurden sie von der Bewohnerin gestört und ergriffen die Flucht. Eine Fahndung verlief ohne Erfolg, heißt es in der Mitteilung weiter.