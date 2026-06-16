Gremium ist unzufrieden: Schädlingsbefall im Rathaus Mahlberg sorgt für Diskussionen im Gemeinderat

Weil sich Holzwürmer durch das Rathaus fressen, hätte der Mahlberger Rat am Montag eigentlich über die Bekämpfung abstimmen sollen. Das Thema wurde jedoch vertagt.
Der Denkmalschutz und die Stadt Mahlberg sind derzeit nicht die besten Freunde. Weil die Behörde bei der Rathaussanierung vor gut zehn Jahren verlangte, dass beschädigte Balken im Dachgestühl nicht durch neue, sondern durch alte Balken ersetzt werden müssen, hat die Stadt sich ein Problem ins Haus geholt. Über die neuen alten Balken wurde der Dachstuhl mit dem Holzwurm infiziert, der nun bekämpft werden muss (wir berichteten). Dem Schädlingsbefall – ohnehin schon ein Ärgernis – setzte die Behörde dieser Tage noch eines drauf: Die nun notwendige Schädlingsbekämpfung soll allein die Stadt bezahlen.