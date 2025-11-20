Gremium in Loßburg Schömberg: Agierte der Stiftungsrat 52 Jahre lang rechtswidrig?

Immer wieder wies das Freudenstädter Landratsamt darauf hin, dass der Schömberger Stiftungsrat rechtlich gar nicht existiere. Wieso kam das Thema erst jetzt auf und was bedeutet das?
Es scheint alles etwas dubios: Ein Stiftungsrat, der laut Satzung eigentlich gar nicht existiert und ein Landratsamt, das seit 2001 wiederholt darauf hinwies, dass die über 52 Jahre fortgeführte Praxis rechtswidrig sei. Der Loßburger Gemeinderat nahm das in seiner jüngsten Sitzung zwar zur Kenntnis, geändert wurde bisher jedoch nichts.